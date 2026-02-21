Milano-Meda | posate barriere anti rumore

Le barriere anti rumore sono state installate lungo la rampa di accesso alla superstrada Milano-Meda, vicino a via Fermi. Questa operazione ha portato alla riapertura dello svincolo, che era stato chiuso per i lavori di messa in sicurezza acustica. Le nuove barriere, lunghe diversi metri, ridurranno il rumore proveniente dal traffico per i residenti della zona. Le autorità hanno completato l'intervento in tempi rapidi per ripristinare la viabilità normale.

La sistemazione delle barriere anti rumore in corrispondenza della rampa di accesso alla superstrada " Milano-Meda ", verso la metropoli milanese, è stata terminata in queste ore, così da riaprire definitivamente il relativo svincolo di via Fermi al transito degli autoveicoli. Dopo le chiusure e le riaperture temporanee della rampa negli ultimi mesi, gli interventi previsti in questo tratto della superstrada, appunto a ridosso del cavalcavia cormanese di via Fermi, sono stati portati a termine dall'impresa incaricata, come precisa Città Metropolitana che si sta occupando della posa dei pannelli fonoassorbenti: quindi, anche quest'ingresso cittadino della "Milano-Meda" nel quartiere di Ospitaletto, mentre l'altro si trova all'altezza della rotonda tra le vie dei Giovi e Gramsci nella zona sud di Cormano, può essere tranquillamente utilizzato dagli automobilisti pendolari e dai residenti, che possono già vedere le serie di barriere anti-rumore posate.