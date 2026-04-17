Nuovo medico nel Guilcer | parte il piano per i 4 comuni del territorio

Nel territorio del Guilcer sta per partire un nuovo progetto sanitario che coinvolge quattro comuni, tra cui Boroneddu, Tadasuni, Soddì e Bidonì. A partire da ora, i residenti di queste località avranno a disposizione un medico dedicato, segnando un cambiamento importante nell’erogazione dei servizi medici locali. L’iniziativa mira a migliorare l’assistenza sanitaria nel territorio, offrendo una presenza medica più vicina alle comunità.

Una nuova risposta sanitaria sta per prendere forma nel cuore del Guilcer, dove i cittadini di Boroneddu, Tadasuni, Soddì e Bidonì potranno finalmente contare su una copertura medica dedicata. A partire da lunedì 20 aprile, infatti, si avvieranno le procedure per l’iscrizione dei pazienti che attualmente non dispongono di un medico di base, grazie all’attivazione di un nuovo servizio Ascot con la direzione professionale di Raffaele Piras. L’operazione, coordinata dal Comune, prevede un calendario preciso per gestire le richieste in modo ordinato, garantendo a ogni comunità una fascia oraria specifica tra le ore 11:00 e le 12:30. Le procedure inizieranno il 20 aprile presso Boroneddu, seguite il giorno successivo, martedì 21 aprile, dai residenti di Tadasuni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo medico nel Guilcer: parte il piano per i 4 comuni del territorio Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza, la Prefettura vara il nuovo Piano di controllo del territorio Nuovo medico: 4 comuni coperti, scelta in farmacia o onlineLa dottoressa Ariety Felipe Enrique è ufficialmente operativa come medico di base a partire dal 1° aprile, portando il proprio ambulatorio nei comuni...