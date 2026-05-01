Il cardinale Parolin a San Giovanni Rotondo

Il cardinale Parolin parteciperà a San Giovanni Rotondo per celebrare la messa solenne in occasione del settantesimo anniversario di una nota struttura sanitaria. La cerimonia, prevista alle 9 del mattino, sarà una concelebrazione eucaristica che coinvolgerà diversi rappresentanti religiosi e autorità locali. La struttura, fondata circa sette decenni fa, si dedica all'assistenza ai malati e all'accoglienza dei pazienti.

Il cardinale Parolin presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica per il 70esimo anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza Alle 9.30, dalla Chiesa di San Pio, partirà il corteo processionale con l’urna della venerata reliquia del corpo del Santo, che si dirigerà verso il Pronao dell’Ospedale Il programma della giornata si aprirà alle ore 9.30 dalla Chiesa di San Pio da Pietrelcina. Dal sagrato – accompagnato dai Frati Minori Cappuccini, dal personale dell’Ospedale, dai Gruppi di Preghiera di Padre Pio e dai fedeli - partirà il corteo con l’urna della venerata reliquia del corpo di San Pio da Pietrelcina, che si dirigerà in processione verso il Pronao di Casa Sollievo della Sofferenza.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il cardinale Parolin a San Giovanni Rotondo San Giovanni, il cardinale Parolin presiederà la Concelebrazione per i 70 anni di Casa Sollievo Notizie correlate Il mantello di San Francesco a San Giovanni RotondoIn occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte di san Francesco d’Assisi e nella prospettiva degli eventi giubilari per i 500 anni dalla... Il mantello di San Francesco a San Giovanni Rotondo: il programmaIn occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte di san Francesco d’Assisi e nella prospettiva degli eventi giubilari per i 500 anni dalla... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: San Giovanni Rotondo (FG), il cardinale Parolin celebra i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza; Il Cardinale Parolin a San Giovanni Rotondo per i 70 anni dell’inaugurazione della Casa Sollievo della Sofferenza; Il cardinale Parolin a San Giovanni Rotondo per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza; Casa Sollievo compie 70 anni: il cardinal Parolin porterà in processione l’urna della reliquia di San Pio. Il cardinale Parolin a San Giovanni Rotondo per i 70 anni di Casa Sollievo della SofferenzaIl segretario di Stato della Santa Sede il 5 maggio parteciperà alla celebrazione dell'anniversario dell'apertura dell'ospedale voluto da Padre Pio. Un centro di eccellenza che in questi mesi si trova ... rainews.it Parolin a San Giovanni Rotondo per i 70 anni di Casa Sollievo della SofferenzaSarà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, a presiedere, martedì 5 maggio, le celebrazioni per il ... immediato.net SAN GIOVANNI ROTONDO, LIEVITATI E BOLLICINE: il nuovo trend del gusto conquista esperti e appassionati - Video - facebook.com facebook