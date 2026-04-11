Torna il Latina Stori@Fest edizione dedicata ai giovani

Il Comune di Latina ha annunciato la terza edizione del Latina Stori@Fest, che si svolgerà dal 13 al 15 aprile 2026. L’evento si terrà presso il Teatro Comunale “Gabriele D’Annunzio”, il Foyer e il Palazzo della Cultura. La manifestazione quest’anno sarà dedicata ai giovani e prevede diverse iniziative e attività in programma nelle location indicate.

Il Comune di Latina lancia la terza edizione del Latina Stori@Fest, in programma dal 13 al 15 aprile 2026 presso il Teatro Comunale “Gabriele D’Annunzio”, il Foyer e il Palazzo della Cultura. L’iniziativa si conferma come una delle azioni strategiche dell’amministrazione nell’ambito delle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Il fascino del passato torna a Empoli con la sesta edizione del Vintage Fest "Pianta un peperoncino sul balcone”, VIII edizione dedicata ai fiori e ai colori del piccanteColtivare il peperoncino sul balcone è un gesto semplice, ma carico di significato. Temi più discussi: La sconfitta più dolce: il Potenza perde a Latina ma conquista Coppa Italia di C e un posto ai playoff; Ecco Vivicità, nel centro di Latina torna la festa dello sport; LETTERATURA E SCRITTURA CREATIVA, A LATINA IL FESTIVAL DEL GIOVANNI CENA; Nelle terre dei Caetani, una mattinata in cammino tra storia e paesaggio. Torna il Latina Stori@Fest. edizione dedicata ai giovaniIl Comune di Latina lancia la terza edizione del Latina Stori@Fest, in programma dal 13 al 15 aprile 2026 presso il Teatro Comunale Gabriele D’Annunzio, il Foyer e il Palazzo della Cultura. L’inizia ... latinatoday.it Giovani, rispetto, comunità: al via la terza edizione del Latina Stori@FestLATINA – Il Comune di Latina lancia la terza edizione del Latina Stori@Fest, in programma dal 13 al 15 aprile 2026 al Teatro Comunale Gabriele D’Annunzio come azione strategica dell’Amministrazione ... radioluna.it Il Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina ha assegnato la Menzione Speciale Concorso Lungometraggi “Finestre sul mondo” al film "Ghost School", di Seemab Gul Prossimamente al #cinema con Wanted #FESCAAAL35 #zebraliveson #film - facebook.com facebook