Vittoria definitiva per Matteo Salvini: non commise alcun reato quando, nell'agosto del 2019, da Ministro dell'Interno, negò lo sbarco sull'isola di Lampedusa alla nave Open Arms, che ospitava ben centoquarantasette migranti. A distanza di quasi sette anni, è dunque caduta definitivamente l'accusa mossa dalla Procura di Palermo al leader della Lega, finito sotto processo per sequestro di persona. Per i magistrati di Cassazione come già per il Tribunale di Palermo, è impossibile sostenere che Salvini abbia privato della libertà personale quei migranti, costringendoli a rimanere a bordo della Open Arms. A smentire questa tesi – portata avanti...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Parola fine su Open Arms. Salvini: "Ore le scuse dai geni della sinistra"

Notizie correlate

Open Arms, motivazioni della Cassazione su assoluzione Salvini: "Nessun sequestro di persona, nave poteva andare altrove"La replica di Salvini: "Aspetto un po' di scuse da geni della sinistra che mi hanno infamato, attaccato, insultato e deriso per anni e adesso hanno...

Leggi anche: “Ai migranti fu impedito l’ingresso a Lampedusa, ma non furono sequestrati”, le motivazioni della Cassazione sul caso Open Arms-Salvini

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Open Arms, assoluzione Salvini: Non fu sequestro di persona, possibile far rotta verso altra direzione; Open Arms: la Cassazione spiega perché Salvini è stato assolto; Processo Salvini, la Cassazione: Nessun sequestro di persona; Open Arms, la Cassazione sull’assoluzione di Salvini: Non fu sequestro di persona.

Open Arms, Salvini: Io non mollo. Anm: Su pm Palermo accuse graviSei anni di reclusione: è questa la richiesta dell'accusa nel processo nei confronti di Matteo Salvini, accusato di aver negato illegittimamente, ad agosto del 2019, alla nave della ong spagnola Open ... tg24.sky.it

Processo Open Arms. L'arringa di Giulia Bongiorno: Scritte tre pagine nere, ora assolvete SalviniNel giorno dell'arringa difensiva dell'avvocata Giulia Bongiorno, i parlamentari della Lega sono in piazza a Palermo per manifestare solidarietà al vicepremier Matteo Salvini, imputato nel processo ... huffingtonpost.it

Nessun reato nel mancato sbarco dei migranti dalla Open Arms, la Cassazione spiega perché è stato assolto #Salvini e bacchetta i Pm. - facebook.com facebook

Nessun reato nel mancato sbarco dei migranti dalla Open Arms, la Cassazione spiega perché è stato assolto #Salvini e bacchetta i Pm. x.com