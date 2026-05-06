La Corte di Cassazione ha motivato l’assoluzione dell’ex ministro dell’interno nel procedimento riguardante la vicenda della nave di iniziativa privata coinvolta in un presunto sequestro di persona. Secondo i giudici, non si trattava di un sequestro, e la nave poteva dirigersi verso altre destinazioni. L’ex ministro ha commentato la sentenza chiedendo scuse a chi lo aveva accusato ingiustamente.

La replica di Salvini: "Aspetto un po' di scuse da geni della sinistra che mi hanno infamato, attaccato, insultato e deriso per anni e adesso hanno capito che bloccare gli sbarchi dei clandestini non è un reato" La Cassazione ha reso note le motivazioni che hanno portato all'assoluzione di Sa.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Open Arms, motivazioni della Cassazione su assoluzione Salvini: "Nessun sequestro di persona, nave poteva andare altrove"

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