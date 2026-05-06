Open Arms motivazioni della Cassazione su assoluzione Salvini | Nessun sequestro di persona nave poteva andare altrove
La Corte di Cassazione ha motivato l’assoluzione dell’ex ministro dell’interno nel procedimento riguardante la vicenda della nave di iniziativa privata coinvolta in un presunto sequestro di persona. Secondo i giudici, non si trattava di un sequestro, e la nave poteva dirigersi verso altre destinazioni. L’ex ministro ha commentato la sentenza chiedendo scuse a chi lo aveva accusato ingiustamente.
La replica di Salvini: "Aspetto un po' di scuse da geni della sinistra che mi hanno infamato, attaccato, insultato e deriso per anni e adesso hanno capito che bloccare gli sbarchi dei clandestini non è un reato" La Cassazione ha reso note le motivazioni che hanno portato all'assoluzione di Sa.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie correlate
Cassazione: Salvini non sequestrò nessuno, Open Arms poteva andare altroveLa vicenda giudiziaria con il deposito delle motivazioni è adesso definitivamente conclusa e così si sgonfia anche il caso politico e l'attenzione...
Open Arms, la Cassazione chiude il caso demolendo le accuse: “Salvini non sequestrò nessuno. La nave poteva andare altrove”Open Arms e Salvini a processo, poi assolto: vicenda giudiziaria conclusa, caso politico sgonfiato.
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Open Arms, assoluzione Salvini: Non fu sequestro di persona, possibile far rotta verso altra direzione; Open Arms: la Cassazione spiega perché Salvini è stato assolto; Open Arms, le motivazioni dell’assoluzione di Salvini. La Cassazione: Non fu sequestro di persona; Processo Salvini, la Cassazione: Nessun sequestro di persona.
Open Arms, la Cassazione: Salvini non sequestrò i migrantiLa Cassazione mette nero su bianco le ragioni dell’assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel caso Open Arms ... vocealta.it
Motivazioni Open Arms, perché Salvini è stato assolto | Nessun sequestro, ong rifiutò porto sicuro in SpagnaSentenza di assoluzione per Matteo Salvini sul caso Open Arms, le motivazioni: nessun sequestro di persona per i 147 migranti, ecco perché ... ilsussidiario.net
Nessun reato nel mancato sbarco dei migranti dalla Open Arms, la Cassazione spiega perché è stato assolto #Salvini e bacchetta i Pm. - facebook.com facebook
Nessun reato nel mancato sbarco dei migranti dalla Open Arms, la Cassazione spiega perché è stato assolto #Salvini e bacchetta i Pm. x.com