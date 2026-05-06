Parma uomo aggredito e calpestato da un gruppo di minorenni in via Farini

A Parma, un uomo è stato aggredito e calpestato da un gruppo di minorenni in via Farini. Secondo le testimonianze, la violenza è scaturita da un diverbio legato a una bottiglia. I ragazzi sono riusciti a travolgere l’uomo, che si trovava sul posto, causando ferite e contusioni. La presenza delle forze dell’ordine ha portato al riconoscimento di alcuni giovani coinvolti nell’episodio.

? Cosa scoprirai Perché il gruppo di minorenni ha scatenato la violenza per una bottiglia?. Come hanno fatto i ragazzi a travolgere l'uomo in via Farini?. Chi deve rispondere della mancanza di sicurezza nel centro storico?. Quali misure concrete adotterà l'amministrazione per fermare le baby gang?.? In Breve Aggressione scatenata dopo l'acquisto di una bottiglia di vino in via Farini.. Futuro Nazionale denuncia la crescente insicurezza nelle zone della movida parmigiana.. Richiesta di presidi fissi per contrastare le baby gang nel centro storico.. Un uomo di 43 anni è stato aggredito e calpestato da un gruppo di minorenni in via Farini, nel cuore pulsante della vita serale parmigiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma, uomo aggredito e calpestato da un gruppo di minorenni in via Farini Notizie correlate Accerchiato e aggredito da un gruppo di ragazzi fuori da un fast food: 30enne in ospedaleL'aggressione, su cui ora indaga la polizia, è avvenuta in corso Lodi, nella serata di venerdì. Calci e pugni, Klaus Davi aggredito da un gruppo di ultrà del MilanMilano, 9 marzo 2026 – Una decina di ultras milanisti ha accerchiato, immobilizzato e colpito a calci e pugni il giornalista Klaus Davi che nel... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Parma sempre più città di una violenza senza controllo; Parma, follia fuori dal supermercato in via Chiavari: 40enne aggredisce gli agenti con testate e sputi; Agguato in casa a Parma: 42enne accoltellato, fermato il presunto aggressore; Serata di terrore in via Venezia: 42enne attirato in casa da un conoscente e accoltellato per un presunto debito, si salva lanciandosi dalla finestra. Parma, follia fuori dal supermercato in via Chiavari: 40enne aggredisce gli agenti con testate e sputiArrestato a Parma un uomo di 40 anni per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito agenti intervenuti per disturbo. virgilio.it Mamiano, trovato esanime a 200 metri da casa: è giallo sulle causeUn uomo di 53 anni si trova attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione del Maggiore di Parma dopo essere stato trovato incosciente a terra a ... parmapress24.it Ecco la prima pagina della Gazzetta di oggi mercoledì 6 maggio. Tutti gli aggiornamenti della giornata vi aspettano su www.gazzettadiparma.it e sui nostri canali social • • • #parma #gazzettadiparma #notizie #news #notiziedelgiorno #primapagina - facebook.com facebook Inter-Parma, retroscena Chivu: a fine partita ha detto all’orecchio a Lautaro… x.com