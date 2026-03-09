Calci e pugni Klaus Davi aggredito da un gruppo di ultrà del Milan

Un gruppo di ultras del Milan ha aggredito e picchiato Klaus Davi durante un episodio avvenuto a Milano. Circa dieci persone si sono avvicinate, hanno immobilizzato e colpito l’uomo, che ha riportato ferite durante l’aggressione. L’episodio si è verificato nel centro cittadino, dove testimoni riferiscono di aver assistito alla scena senza intervenire. La polizia è intervenuta per fermare i responsabili.

Milano, 9 marzo 2026 – Una decina di ultras milanisti ha accerchiato, immobilizzato e colpito a calci e pugni il giornalista Klaus Davi che nel pomeriggio di domenica si trovava in Piazza Axum, tradizionale ritrovo della tifoseria milanista, dove gli appartenenti al movimento di "Banditi Curva Sud Milano " si erano dati appuntamento per il derby di domenica sera, tra l'altro a margine dell'iniziativa promossa dai City Angels "Derby della solidarietà" con cui le due tifoserie avversarie hanno raccolto fondi per i senzatetto. Andrea Beretta "estremamente pentito", Luca Lucci "di mentalità sopraffina, vero tifoso" La notizia la resa nota lo stesso legale del giornalista, Eugenio Minniti.