Parma-Roma a Chiffi | le designazioni della 36ª giornata

Per la partita tra Parma e Roma, in programma domenica prossima, l’arbitro designato è Daniele Chiffi. La decisione è stata presa dall’AIA e riguarda la 36ª giornata di campionato. La squadra allenata dalla Roma cerca punti importanti nella trasferta in Emilia.

La corsa verso i traguardi stagionali della Roma passa per la trasferta emiliana di domenica prossima, un incrocio che l’AIA ha deciso di affidare all’esperienza di Daniele Chiffi. Il fischietto della sezione di Padova dirigerà infatti il match contro il Parma, valevole per il trentaseiesimo turno di Serie A, con il calcio d’inizio fissato alle ore 18:00 nella cornice dello stadio Ennio Tardini. Una designazione che arriva in un momento cruciale del campionato, dove ogni decisione può spostare gli equilibri della classifica. Per la gestione della gara, Chiffi si avvarrà della collaborazione degli assistenti Bahri e Vecchi, mentre a gestire le panchine e le eventuali criticità a bordo campo ci sarà Maresca nel ruolo di quarto ufficiale.🔗 Leggi su Sololaroma.it

Notizie correlate

Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 36ª giornata. Chi è stato scelto per Milan-Atalanta e Lazio-InterLeao Milan, cosa succederà a fine stagione: dalla contestazione al calo di rendimento, i rossoneri hanno preso questa decisione! Bastoni Barcellona,...

Serie A, calendario 36ª giornata: Parma-Roma domenica alle 18La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario di anticipi e posticipi della 36ª giornata di campionato, in programma nel weekend tra l’8 e l’11...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La presentazione della 35^ giornata di Serie A; Serie A, le designazioni arbitrali della 35esima giornata: Inter-Parma a Bonacina; UFFICIALE – SERIE A, ECCO GLI ARBITRI: INTER-PARMA A BONACINA; ZUFFERLI PER ROMA-FIORENTINA; Serie A, gli arbitri della 36ª giornata: Colombo arbitrerà Lecce-Juve, Zufferli per Milan-Atalanta.

Parma-Roma, arbitra Chiffi. E quel precedente con Mourinho…Sarà il fischietto di Padova a dirigere la 36esima giornata di campionato tra ducali e capitolini: ecco i precedenti. siamolaroma.it

Parma-Roma a Chiffi, i precedenti: qualche polemica in un bilancio positivo. E l'episodio con Mourinho...L'arbitro di Padova dirigerà il match del Tardini: l'ultima sconfitta con lui oltre tre anni fa. Lo Special One nel 2023: È il peggio del peggio ... ilromanista.eu

Sarà Daniele #Chiffi a dirigere #ParmaRoma: precedenti favorevoli ai giallorossi con 8 vittorie in 13 incontri x.com

Le designazioni arbitrali di Parma-Roma #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook