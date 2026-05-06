Arbitri Serie A | ufficiali le designazioni della 36ª giornata Chi è stato scelto per Milan-Atalanta e Lazio-Inter

Sono state rese note le nomine arbitrali per la 36ª giornata di Serie A. L’Associazione Italiana Arbitri ha pubblicato le designazioni ufficiali tramite il proprio sito, indicando gli arbitri assegnati alle varie partite. Tra queste, ci sono le sfide tra Milan e Atalanta e tra Lazio e Inter, con gli arbitri specificamente designati per ciascun incontro. Le partite si svolgeranno nel prossimo turno del massimo campionato italiano.

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