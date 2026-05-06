Il Comune di Parma ha approvato un finanziamento di 296.000 euro destinato alla rete dei musei del territorio. Con questa cifra, saranno aggiornati i siti web e i profili social dei musei, e saranno realizzati nuovi percorsi digitali e podcast accessibili ai cittadini. L’obiettivo è migliorare l’offerta culturale online e rendere più fruibili le collezioni e le iniziative museali attraverso strumenti digitali.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i siti web e i social dei musei parmensi?. Quali nuovi percorsi digitali e podcast verranno creati per i cittadini?. Chi potrà segnalare i tesori nascosti tramite la piattaforma Qui prima e poi?. Come diventeranno i musei veri presidi di benessere per le scuole?.? In Breve Fondi stanziati per il biennio 2026-2027 tramite bando regionale del 2 febbraio 2026.. L'assessore Lorenzo Lavagetto coordina il progetto tra i 15 candidati presentati.. Investimenti digitali per siti web, social e la piattaforma Qui prima e poi.. La rete coinvolge Musei Civici, Reggia di Colorno e i Musei del Cibo.. La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 296.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, ok ai 296.000 euro per la rete dei musei del territorio

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