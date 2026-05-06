Parma ok ai 296.000 euro per la rete dei musei del territorio
Il Comune di Parma ha approvato un finanziamento di 296.000 euro destinato alla rete dei musei del territorio. Con questa cifra, saranno aggiornati i siti web e i profili social dei musei, e saranno realizzati nuovi percorsi digitali e podcast accessibili ai cittadini. L’obiettivo è migliorare l’offerta culturale online e rendere più fruibili le collezioni e le iniziative museali attraverso strumenti digitali.
? Cosa scoprirai Come cambieranno i siti web e i social dei musei parmensi?. Quali nuovi percorsi digitali e podcast verranno creati per i cittadini?. Chi potrà segnalare i tesori nascosti tramite la piattaforma Qui prima e poi?. Come diventeranno i musei veri presidi di benessere per le scuole?.? In Breve Fondi stanziati per il biennio 2026-2027 tramite bando regionale del 2 febbraio 2026.. L'assessore Lorenzo Lavagetto coordina il progetto tra i 15 candidati presentati.. Investimenti digitali per siti web, social e la piattaforma Qui prima e poi.. La rete coinvolge Musei Civici, Reggia di Colorno e i Musei del Cibo.. La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 296.🔗 Leggi su Ameve.eu
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