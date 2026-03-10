Parma | 148.000 euro per i caregiver e la rete digitale

Il Distretto di Parma ha approvato un piano di sostegno per i caregiver, destinando 148.000 euro provenienti dal Fondo Regionale. La misura prevede interventi mirati a favorire le persone che assistono familiari o altre persone bisognose di cura, attraverso risorse dedicate e l’implementazione di una rete digitale dedicata. La decisione riguarda esclusivamente il territorio di Parma e le sue esigenze specifiche.

Il Distretto di Parma ha varato un piano di sostegno per i caregiver con 148.000 euro del Fondo Regionale. L’iniziativa copre i comuni di Parma, Sorbolo-Mezzani, Torrile e Colorno, coinvolgendo l’Azienda Usl locale. L’obiettivo è rafforzare la rete di ascolto e digitalizzare il monitoraggio dei bisogni di chi assiste familiari non autosufficienti. La nuova architettura del welfare territoriale. Quasi 148.000 euro rappresentano la cifra esatta stanziata dalla Regione Emilia-Romagna per questo specifico intervento nel distretto parmense. I fondi sono destinati a creare una rete più solida si prende cura di parenti o conviventi che hanno perso l’autosufficienza fisica o mentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

