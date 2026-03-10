Scuole infanzia | Parma raggiunge in anticipo il target europeo col 96% di posti disponibili

A Parma, il Comune ha raggiunto con largo anticipo l’obiettivo europeo di copertura dei posti nelle scuole dell’infanzia, arrivando al 96%. Questo risultato si riferisce alla disponibilità di posti rispetto alle richieste. La percentuale indica che quasi tutti i bambini in età prescolare trovano spazio nelle strutture pubbliche. L’intenzione è di garantire servizi adeguati per i più piccoli.

Comune di Parma ha sostanzialmente raggiunto con anticipo il target europeo di copertura dei servizi per la scuola dell’infanzia fissato al 2030 al 96%. I dati relativi all’anno scolastico 20252026 indicano infatti una copertura complessiva del 95,91%. A Parma, a fronte di circa 4.450 bambine e bambini potenzialmente interessati al servizio, il sistema cittadino — composto da scuole comunali, statali e paritarie — mette a disposizione 4.268 posti, garantendo quasi la totalità della domanda potenziale. Questo risultato è reso possibile grazie all’espansione dei servizi a gestione pubblica diretta e indiretta con il rafforzamento delle convenzioni con le scuole paritarie del territorio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

