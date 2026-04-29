Aeroporto di Parma | i voli per Londra Palermo e Reggio Calabria diventano annuali

All'aeroporto di Parma sono state confermate le rotte per Londra, Palermo e Reggio Calabria, che da quest'anno saranno operate con frequenza annuale. La decisione riguarda i voli che collegano lo scalo emiliano con queste destinazioni, offrendo ai passeggeri una programmazione più stabile e regolare nel corso dell'anno. La scelta riguarda servizi di collegamento già esistenti, ora pianificati con cadenza annuale.

C'è una novità rilevante per quanto riguarda i voli in partenza dall'aeroporto Giuseppe Verdi di Parma. Le tre rotte verso Londra Stansted, Palermo e Reggio Calabria sono state estese anche al periodo invernale. Da rotte stagionali passano infatti a rotte annuali. Un forte rafforzamento per lo.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Aeroporto di Parma, Ryanair annuncia 3 nuove rotte per Tirana, Reggio Calabria e Londra Voli, l'aeroporto di Brindisi non ha più carburante per gli aerei e Pescara e Reggio Calabria introducono limitazioniL’aeroporto di Brindisi si ritrova senza carburante per gli aerei almeno fino all’ora di pranzo del 7 aprile e invita le compagnie aeree a rifornirsi... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Aeroporti, Enac: L’Emilia-Romagna modello nazionale. Spinta anche per Parma nel sistema regionale; Malpensa, l'aeroporto resta intitolato a Silvio Berlusconi: Tar Lombardia respinge i ricorsi; De Pascale: Rimini sull’aeroporto ha fatto un lavoro eccellente; Il piano di rilancio per l'aeroporto Fellini. Buongiorno a tutti lettori! Lavori in corso sulla segnaletica dell’aeroporto di Parma Dai NOTAM risulta che si tratta di lavori programmati a blocchi su raccordi e stand (piazzole parcheggio degli aeromobili), con chiusure temporanee per il rifacimento della - facebook.com facebook