Nel fine settimana, Parma ha registrato un afflusso record di visitatori grazie alla riapertura di alcuni castelli e a una mostra d'arte ospitata nella sede storica della Pilotta. I castelli, che in passato avevano attirato un numero limitato di visitatori, hanno visto un raddoppio delle presenze rispetto agli anni precedenti. La mostra ha coinvolto migliaia di persone, contribuendo a rendere l'evento tra i più frequentati della regione.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i castelli a raddoppiare i visitatori in un weekend?. Quale mostra d'arte ha spinto migliaia di persone verso la Pilotta?. Perché i turisti stanno abbandonando i centri storici per i piccoli borghi?. Come influirà questo afflusso sulla gestione del turismo in tutta l'Emilia-Romagna?.? In Breve I castelli tra Parma e Piacenza hanno registrato complessivamente 42 mila visitatori.. La mostra di Brian Eno ha attirato 4.454 visitatori nei due periodi festivi.. L'occupazione dei bed and breakfast locali è stata tra il 65% e il 70%.. Michele de Pascale e Roberta Frisoni coordinano la strategia turistica regionale.. Oltre 6.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma e i suoi castelli: affluenza record tra arte e cultura

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