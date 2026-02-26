Il Real Madrid è l’esempio di multinazionale del calcio e di come i ricchi diventino sempre più ricchi
Il Real Madrid si conferma come una delle società più ricche nel mondo dello sport, con un fatturato che supera il miliardo di euro. Le entrate derivano non solo dai match e dagli sponsor, ma anche da operazioni finanziarie e plusvalenze. Questa realtà evidenzia come il club sia diventato un vero e proprio impero economico nel calcio internazionale.
Il Real Madrid è l’esempio di una multinazionale del calcio e di come i ricchi diventino sempre più ricchi Nessuno ha un fatturato maggiore: 1,16 miliardi, che salgono a 1,19, aggiungendo le plusvalenze. L’ultimo bilancio del Real Madrid, quello al 30 giugno 2025, manda al macero una volta di più la favoletta che parla del calcio come di un settore a sé stante, distaccato dalla società. La realtà è opposta: il calcio è immerso nella società e ne riproduce tutte le caratteristiche. Come, ad esempio, quella attualmente più disturbante: i ricchi diventano sempre più ricchi. Le cifre sono chiare: un quarto di secolo fa, nel 1999-2000, il fatturato del Real fu di 118 milioni di euro: in base alla rivalutazione Istat, equivalgono a 188 milioni attuali, dunque un incremento in termini reali di poco superiore a sei volte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
