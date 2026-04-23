Giorgetti | Se stime saranno confermate Italia fuori da procedura nel 2027

Il ministro dell’Economia ha dichiarato che, se le stime ufficiali saranno confermate, l’Italia potrà uscire dalla procedura europea entro il 2027. Secondo le previsioni, il rapporto tra deficit e Pil si manterrà sotto il 3% anche nei prossimi anni, dopo aver raggiunto questa soglia nel 2023. Le proiezioni indicano un andamento discendente del rapporto nel medio termine.

(Adnkronos) – "Il quadro previsivo conferma che il rapporto deficitpil sarà ricondotto al di sotto della soglia del 3% entro quest’anno, e che anche negli anni seguenti si manterrà su un profilo discendente. Se tale andamento si confermerà nel corso di quest’anno, ciò consentirà all’Italia di uscire dalla procedura per disavanzi eccessivi nel 2027, in linea con la raccomandazione del Consiglio". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti nella premessa al Documento di finanza pubblica approvato ieri. L'Italia si è ritrovata nell'attuale scenario internazionale "con fondamentali macroeconomici, strutturali e di finanza pubblica in salute" che hanno "permesso finora di contenere l’impatto del mutato contesto globale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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