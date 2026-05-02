Incendio del Monte Faeta | 710 ettari bruciati bonifiche in corso e si teme il cambio del vento

Nella giornata del 2 maggio, i vigili del fuoco continuano le operazioni di spegnimento dell'incendio che ha interessato il Monte Faeta. Finora sono stati bruciati circa 710 ettari di superficie e le bonifiche sono in corso. Le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre si teme un possibile cambio di vento che potrebbe influenzare l’andamento delle fiamme. Gli aerei antincendio sono ancora impiegati nelle operazioni di spegnimento.

Lo spavento più grande di un fronte fuori controllo sembra essere scongiurato, ma i velivoli antincendio sono ancora in azione stamani, 2 maggio, per lo spegnimento delle fiamme sul Monte Faeta. Si valuta il vento, che venerdì, a tratti, ha impedito la continuità dei sorvoli con sganci d'acqua da.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Incendio Monte Faeta, 710 ettari in fumo: "Se sabato confermato cambio direzione vento possibili nuove criticità""A seguito degli ulteriori rilievi effettuati dai tecnici antincendi boschivi di Regione Toscana nell’area interessata dall’incendio sul Monte Faeta,... Incendio sul monte Faeta contenuto per il 70 per cento: bruciati 710 ettari di boscoSAN GIULIANO TERME – A seguito degli ulteriori rilievi effettuati dai tecnici antincendi boschivi di Regione Toscana nell’area interessata... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia possono rientrare a casa; Divampa l’incendio sul monte Faeta, a fuoco oltre 70 ettari: in azione canadair e squadre a terra; Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 400 ettari in fumo; Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia rientrano in casa. Incendio sul Monte Faeta: perimetro più definito dopo il sorvoloNella notte il forte vento ha alimentato ulteriormente l'incendio sul Monte Faeta portando ad evacuare in via precauzionale circa tremila persone su Asciano, San Giuliano Terme. La superficie bruciata ... nove.firenze.it Incendio Monte Faeta, 3500 evacuati e 800 ettari in fumo: fiamme spinte dal vento ma rogo contenuto al 70%Ipotesi sull’origine dell'incendio che ha devastato Monte Faeta: un abbruciamento di potature sfuggito al controllo potrebbe avere innescato il rogo ... virgilio.it La notizia dell'incendio del monte Faeta ha superato i confini nazionali - facebook.com facebook #Incendio boschivo tra #Lucca e #Pisa, nelle zone di S. Pantaleone (LU), S. Maria del Giudice (LU) e S. Giuliano Terme (PI): prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco. Dall'alba in azione 3 #canadair giunti dalle basi di Ciampino e Genova [ #1maggio 8:45] x.com