È apparsa una nube sul deserto | sembrano nuvole ma sono sciami di locuste entra in campo l’esercito in Algeria contro l’invasione di questi insetti

In Algeria, un grande sciame di locuste è apparso sopra il deserto nel sud-ovest, creando l’illusione di una nube. Le autorità hanno deciso di intervenire, schierando l’esercito per contrastare l'invasione di insetti. La presenza di questi sciami ha attirato l’attenzione sulla vasta area desertica, dove le dune si estendono all’orizzonte.

A guardare l’orizzonte sopra le dune del sud-ovest algerino, si direbbe che stia per scatenarsi una tempesta. Una nube densa, scura e minacciosa oscura il cielo e getta la sua ombra sulle sabbie del Sahara. Eppure, quella che avanza vorticosamente non è la pioggia di un temporale, ma una tempesta viva e vorace formata da milioni di ali fruscianti: uno sciame di locuste del deserto. È un’invasione di biblica memoria, una piaga antica che oggi si abbatte sul presente e rischia di azzerare, nel volgere di poche ore, le immense distese agricole appena strappate alla sabbia. Di fronte a questo nemico implacabile, il governo di Algeri ha lanciato una mobilitazione totale e senza precedenti, una vera e propria corsa contro il tempo per proteggere il nuovo, vitale polo cerealicolo nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

