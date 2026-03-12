Calatabiano prorogata la chiusura della via Monteforte Banco fino al 18 marzo

La chiusura di un tratto della strada provinciale 127, chiamata via Monteforte Banco, nel territorio di Calatabiano, è stata prorogata fino al 18 marzo. La decisione riguarda la sezione interessata al transito e riguarda specificamente la zona del territorio comunale. La misura rimarrà in vigore fino alla data indicata, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui lavori in corso.

