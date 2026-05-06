Parco eolico tra Canicattì e Favara il Tar boccia il ricorso della società contro lo stop della Soprintendenza

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha respinto il ricorso di una società contro il provvedimento negativo della Soprintendenza dei Beni culturali e ambientali di Agrigento riguardante il progetto di un parco eolico tra Canicattì e Favara. Il progetto prevedeva la realizzazione di un impianto da 42 megawatt nel territorio. La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’azienda contro lo stop imposto dagli enti competenti.

Il Tar Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società Rwe Renewables Italia contro il parere negativo espresso dalla Soprintendenza dei Beni culturali e ambientali di Agrigento sul progetto del parco eolico “Canicattì”, un impianto da 42 megawatt previsto nel territorio.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Fonderie Pisano, il Tar boccia il ricorso: stop confermato, vince la linea sulla saluteIl Tar ha respinto il ricorso presentato dalle Fonderie Pisano contro il provvedimento di chiusura, confermandone la validità. Rilancio del porto turistico, il Tar dà ragione al Comune e rigetta il ricorso della società "per carenza di interesse"Nel giugno scorso, la giunta comunale ha approvato una delibera che, recependo le risultanze del gruppo di lavoro nominato, ha dichiarato di... Una raccolta di contenuti Parco eolico marino tra Gorgona e Capraia: l’sos di Italia Nostra contro le 48 turbine a 50 km dalla costaDopo il rigassificatore nel porto di Piombino, un parco eolico marino: così Val di Cornia e Arcipelago toscano si candidano a diventare un polo energetico nazionale, con oneri ed onori che ne ... corrierefiorentino.corriere.it Parco eolico, scontro tra Regioni. La decisione finale sarà del governoUna videoconferenza dei servizi dal valore istruttorio, quella che ieri dalle 12 alle 13.30 si è tenuta con argomento il progetto eolico di Badia del Vento su convocazione del Ministero della ... lanazione.it