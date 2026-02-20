Rilancio del porto turistico il Tar dà ragione al Comune e rigetta il ricorso della società per carenza di interesse

Il Tar ha respinto il ricorso di Origin srl contro l’approvazione del progetto del porto turistico a Cesenatico, motivando la decisione con la mancanza di interesse concreto. La sentenza conferma la validità della delibera comunale, che ha dato il via libera alla riqualificazione dell’area portuale, un intervento atteso da anni. La decisione del tribunale apre la strada alla ripresa dei lavori e alla ripartenza del rilancio del porto.

Nel giugno scorso, la giunta comunale ha approvato una delibera che, recependo le risultanze del gruppo di lavoro nominato, ha dichiarato di interesse pubblico il progetto presentato dalla società Ar.Co. Il Tar (Tribunale amministrativo regionale) ha rigettato il ricorso della società Origin srl in merito all'approvazione della delibera del Comune di Cesenatico che confermava le risultanze dell'avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing per lo sviluppo del porto turistico di Cesenatico denominato 'Onda Marina' e per la sua gestione economico finanziaria.