Fonderie Pisano il Tar boccia il ricorso | stop confermato vince la linea sulla salute

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso delle Fonderie Pisano contro il provvedimento di chiusura. La decisione conferma il mantenimento della misura adottata, che riguarda la sospensione delle attività della fabbrica. La vicenda riguarda un provvedimento legato alla tutela della salute pubblica, e la sentenza ha stabilito che la linea adottata è da ritenersi valida.

Il Tar ha respinto il ricorso presentato dalle Fonderie Pisano contro il provvedimento di chiusura, confermandone la validità. La decisione riguarda uno dei casi più discussi in Campania sul rapporto tra attività industriale, ambiente e salute pubblica.Secondo la Regione Campania, si tratta di un.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Fonderie Pisano, il Tar respinge il ricorso dell'azienda: confermato lo stop dell'attivitàIl Tar di Salerno, ha respinto l'istanza cautelare presentata dalle Fonderie Pisano contro la Regione Campania e altri enti, confermando di fatto la... Fonderie, i Pisano presentano ricorso al Tar. Il Comitato Salute e Vita: "Non cambia la realtà"Il prossimo 15 aprile il Tar Campania, sezione di Salerno, si pronuncerà in merito alla richiesta di sospensiva presentata dai proprietari delle... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: CASO FONDERIE PISANO, IL TAR CHIAMATO A DECIDERE –; Fonderie Pisano a Salerno, contro la richiesta di sospensiva al Tar si oppongono 300 cittadini. Il punto con Andrea Pellegrino; Fonderie Pisano, è il momento della verità: domani udienza al Tar; Futuro fonderie Pisano, Regione: Dialogo costruttivo con i sindacati. Fonderie Pisano, il TAR conferma la chiusura: la Regione Campania vince il ricorso per la tutela di salute e ambienteIl TAR respinge il ricorso delle Fonderie Pisano: confermata la validità del provvedimento di chiusura della Regione Campania. Salute pubblica e ambiente al centro della decisione, nel solco della Cor ... infocilento.it Le Fonderie restano chiuse, il Tar respinge la richiesta di sospensiva dei PisanoLe Fonderie Pisano restano chiuse. Lo ha deciso il Tar di Salerno che, questa mattina, ha esaminato la richiesta di sospensiva, avanzata dai Pisano, dello stop allo stabilimento determianto ... ilmattino.it FONDERIE PISANO. IL COMMENTO DELLA REGIONE CAMPANIA Fonderie Pisano a Salerno. I giudici della prima sezione del Tar Salerno hanno respinto il ricorso con cui le Fonderie avevano chiesto la sospensiva al diniego dell’Autorizzazione Integra facebook OPERAI FONDERIE PISANO DINANZI AL TAR DI SALERNO, VERDETTO ATTESO NELLE PROSSIME ORE GUARDA IL VIDEO x.com