Crescita record di visitatori per il Parco archeologico di Minturnae | +56,6% in un anno

Nel corso dell'ultimo anno, il Parco archeologico di Minturnae e Ponte Real Ferdinando ha registrato un incremento del 56,6% nel numero di visitatori, diventando così il sito culturale con la crescita più alta nella regione Lazio. I dati ufficiali evidenziano un aumento significativo della frequentazione rispetto all’anno precedente, confermando un trend positivo per questa area archeologica. La crescita ha riguardato sia turisti italiani che stranieri, senza specificare le motivazioni di questa variazione.

Un +56,6% di visitatori in un anno: sono i numeri del Parco archeologico di Minturnae e Ponte Real Ferdinando, che lo fanno diventare il luogo della cultura a più alto tasso di crescita nel Lazio. E’ quanto emerge dai dati presentati dalla Direzione regionale Musei nazionali Lazio.“Un risultato.🔗 Leggi su Latinatoday.it Ingresso libero al parco archeologico di Ercolano domenica 1° febbraio per tutti i visitatoriDomenica 1° febbraio, il Parco archeologico di Ercolano aprirà le sue porte gratuitamente a tutti i visitatori, senza eccezioni. Pasqua e Pasquetta, boom di visitatori al Parco Archeologico di Ostia AnticaOstia, 8 aprile 2026 – C’è anche Ostia Antica tra i luoghi della cultura statali che hanno richiamato migliaia di visitatori nel fine settimana di...