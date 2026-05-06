Pierpaolo Addesi, commissario tecnico della nazionale italiana di paraciclismo, ha condiviso la sua esperienza nel mondo dello sport paralimpico. Nel corso di un intervento, ha parlato del percorso degli atleti, delle sfide affrontate e delle opportunità future, citando anche il coinvolgimento di atleti come Zanardi e la partecipazione alla Coppa del Mondo 2026. La sua narrazione si concentra sulle tappe di questa lunga carriera e sugli obiettivi raggiunti.

Pierpaolo Addesi, Commissario Tecnico della Nazionale italiana di paraciclismo, racconta un viaggio unico fatto di sport, valori e ambizione. Dalla sua esperienza da atleta paralimpico fino alla guida della Nazionale, passando per un legame speciale con Alex Zanardi, compagno di avventure dentro e fuori dallo sport: “Parlavamo del mio futuro e lui mi disse che allenare sarebbe stato il mio lavoro, perché mi sono sempre speso per gli altri.” In questa intervista si parla senza filtri di: La crescita del paraciclismo italiano I giovani talenti e il ruolo fondamentale dei veterani La mentalità vincente degli atleti paralimpici Un messaggio forte: gli atleti paralimpici non partecipano.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - PARACICLISMO | Pierpaolo Addesi: da Zanardi alla World Cup 2026, la verità sugli atleti paralimpici

Notizie correlate

Sport: Raggi (M5s) Canale (CR), intitolare a Zanardi centro per atleti paralimpici a RomaLa consigliera del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, Virginia Raggi, insieme alla consigliera della lista Civica Raggi al Municipio Roma IX, Carla...

Addesi ricorda Zanardi: ‘Un amico vero e un uomo di grande umiltà? Cosa scoprirai Cosa ha detto Zanardi al tecnico durante il Mondiale del 2018? Come ha influenzato la scomparsa la preparazione della Nazionale...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: L'ultima volata di Alex: il cuore grande di Zanardi nel ricordo del ct Pierpaolo Addesi; Alex era un amico sincero, correremo per lui: il ricordo di Zanardi nelle parole del ct abruzzese Addesi; Addesi ricorda Alex Zanardi: Un amico sincero, un punto di riferimento per tutti; Oro per Cretti: l'Italia del paraciclismo chiude con quattro medaglie in coppa del mondo.

PARACICLISMO | Pierpaolo Addesi: da Zanardi alla World Cup 2026, la verità sugli atleti paralimpiciPierpaolo Addesi, Commissario Tecnico della Nazionale italiana di paraciclismo, racconta un viaggio unico fatto di sport, valori e ambizione. Dalla sua ... oasport.it

Addesi ricorda Alex Zanardi: Un amico sincero, un punto di riferimento per tuttiIl CT della Nazionale paralimpica ricorda con commozione Alex Zanardi,. Un legame profondo. Correremo per lui ... abruzzonews.eu

Morte Alex Zanardi, il ricordo dell'abruzzese Pierpaolo Addesi, commissario tecnico della Nazionale di paraciclismo - facebook.com facebook