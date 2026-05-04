Sport | Raggi M5s Canale CR intitolare a Zanardi centro per atleti paralimpici a Roma

Una proposta di intitolazione di un centro per atleti paralimpici a Roma è stata avanzata dalla consigliera del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, Virginia Raggi, e da un’altra consigliera. La proposta riguarda il canale situato nella zona di Canale a Cremona. La discussione sulla denominazione del centro coinvolge anche la possibilità di dedicare lo spazio a un noto atleta paralimpico. La decisione sarà presa in seguito alle procedure amministrative previste.

La consigliera del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, Virginia Raggi, insieme alla consigliera della lista Civica Raggi al Municipio Roma IX, Carla Canale, hanno presentato una mozione con l’intento di intitolare il centro di preparazione per gli atleti paralimpici situato all’Eur di Roma ad Alex Zanardi, il celebre campione paralimpico recentemente scomparso. In una nota congiunta, Raggi e Canale hanno dichiarato: “Alex Zanardi è stato un grande esempio di forza e coraggio. Il suo vissuto ci ha insegnato che dopo rovinose cadute ci si può rialzare e ritrovare gioia nella vita. Pertanto, abbiamo deciso, con grande commozione, di presentare una mozione per intitolare il centro di preparazione paralimpica all’Eur proprio ad Alex Zanardi.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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