Addesi ricorda Zanardi | ‘Un amico vero e un uomo di grande umiltà

Durante il Mondiale del 2018, Zanardi si rivolse con parole sincere a un tecnico, lasciando un ricordo duraturo tra coloro che lo hanno incontrato. Recentemente, Addesi ha ricordato Zanardi come un amico vero e un uomo dotato di grande umiltà. La sua scomparsa ha avuto ripercussioni anche sulla preparazione della Nazionale paralimpica, che ha osservato un momento di riflessione e di ricordo nei giorni successivi.

? Cosa scoprirai Cosa ha detto Zanardi al tecnico durante il Mondiale del 2018?. Come ha influenzato la scomparsa la preparazione della Nazionale paralimpica?. Dove si svolgeranno le gare dedicate alla memoria del campione?. Perché il legame con l'Abruzzo era così profondo per l'atleta?.? In Breve Pierpaolo Addesi e Zanardi collaborano dal 2008 per le Paralimpiadi di Pechino.. Zanardi festeggiò la medaglia mondiale del tecnico nel 2018.. La Coppa del Mondo di paraciclismo si terrà a Montesilvano dal 7 al 10 maggio.. L’Abruzzo piange Alex Zanardi dopo la notizia della sua scomparsa, lasciando un vuoto immenso nel mondo dello sport internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addesi ricorda Zanardi: ‘Un amico vero e un uomo di grande umiltà Notizie correlate Leggi anche: Alex Zanardi, il ct abruzzese Addesi lo ricorda: “Un amico vero, correremo per lui” Leggi anche: "Alex era un amico sincero, correremo per lui": il ricordo di Zanardi nelle parole del ct abruzzese Addesi Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Addesi ricorda Alex Zanardi: Un amico sincero, un punto di riferimento per tutti; Alex era un amico sincero, correremo per lui: il ricordo di Zanardi nelle parole del ct abruzzese Addesi; Alex Zanardi, il ct abruzzese Addesi lo ricorda: Un amico vero, correremo per lui; 'Alex era un amico sincero, correremo per lui': il ricordo di Zanardi nelle parole del ct abruzzese Addesi. Addesi ricorda Alex Zanardi: Un amico sincero, un punto di riferimento per tuttiIl CT della Nazionale paralimpica ricorda con commozione Alex Zanardi,. Un legame profondo. Correremo per lui ... abruzzonews.eu Alex era un amico sincero, correremo per lui: il ricordo di Zanardi nelle parole del ct abruzzese AddesiLa notizia del grande campione di sport e umanità ha colpito anche l'Abruzzo dove veniva sempre volentieri, ricorda il ct della nazionale paralimpica ripercorrendo l'amicizia che lo legava a Zanardi ... ilpescara.it Alex Zanardi, il ct abruzzese Addesi lo ricorda: “Un amico vero, correremo per lui” x.com