L’Agenzia italiana del farmaco ha diffuso un avviso riguardo ai rischi legati a un uso eccessivo di paracetamolo, un farmaco comunemente usato come analgesico e antipiretico. L’attenzione si rivolge in particolare ai giovani, per i quali il sovradosaggio può comportare seri problemi di salute. L’ente ha fornito alcune raccomandazioni per evitare assunzioni eccessive, ricordando che un uso corretto del medicinale è fondamentale per prevenire eventuali complicazioni.

Il paracetamolo è un analgesico e antipiretico, molto diffuso per la sua efficacia e la sua sicurezza. Ma un’assunzione con modalità scorrette può comunque esporre a rischi, anche gravi. È proprio di fronte a comportamenti non idonei che l’Agenzia italiana del farmaco ha deciso di rivolgere un monito, indirizzato soprattutto agli più giovani. L’Aifa, infatti, ha riscontrato casi di sovradosaggio intenzionale, potenzialmente pericoloso da parte di adolescenti. Anche in Francia c’era stato un allarme da intossicazioni volontarie tra gli adolescenti. Attenzione al sovradosaggio, specie per i giovani. “L’assunzione di quantità superiori a quelle...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Paracetamolo, rischi da sovradosaggio. Il monito e le raccomandazioni dell’AIFA, specie per i giovani

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