Papa riceve nunzio in Libano e saluta con videochiamata i parroci

Il Papa ha incontrato il nunzio in Libano, l’arcivescovo Paolo Borgia, e durante l’udienza ha effettuato una videochiamata con alcuni parroci delle zone meridionali del Paese. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di offrire sostegno e incoraggiamento ai sacerdoti locali in un momento di tensione e incertezza. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui contenuti della conversazione o sulle eventuali iniziative future.