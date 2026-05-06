Papa riceve nunzio in Libano e saluta con videochiamata i parroci
Il Papa ha incontrato il nunzio in Libano, l’arcivescovo Paolo Borgia, e durante l’udienza ha effettuato una videochiamata con alcuni parroci delle zone meridionali del Paese. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di offrire sostegno e incoraggiamento ai sacerdoti locali in un momento di tensione e incertezza. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui contenuti della conversazione o sulle eventuali iniziative future.
Papa Leone ha ricevuto in udienza il Nunzio a Beirut, l’Arcivescovo Paolo Borgia, e nel corso dell’incontro ha videochiamato alcuni preti delle regioni meridionali del Paese per incoraggiarli, nella speranza della pace. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Papa, riceve nunzio in Libano e saluta con videochiamata i parroci
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