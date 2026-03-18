Da Beirut, il nunzio apostolico in Libano, mons. Paolo Borgia, ha dichiarato che in Libano si vive in un clima di paura e disperazione, con molte persone che si spostano tra diverse zone del Paese. La situazione si caratterizza per l’incertezza sul futuro e la presenza di tanti sfollati. La sua testimonianza mette in evidenza le difficoltà quotidiane affrontate dalla popolazione locale.

Da Beirut parla il nunzio apostolico in Libano, mons. Paolo Borgia che rappresenta la Santa Sede in Libano: “Si vive nell’incertezza per il futuro, nella paura e nella disperazione per i tanti sfollati che si spostano da una zona all’altra del Paese. E pagare di più sono sempre i più deboli e soprattutto i più deboli”. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Libano, nunzio apostolico: “Qui si vive nella paura e disperazione”

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