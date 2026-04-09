Il Vaticano sta intensificando le sue attività diplomatiche negli Stati Uniti, incontrando il nunzio e un ex consigliere dell’amministrazione precedente. Nel frattempo, è stato annunciato che il Papa riceverà il presidente francese nel corso della giornata. Questi incontri si inseriscono in un quadro di sforzi diplomatici volti a gestire le tensioni politiche e a mantenere un ruolo di equilibrio tra le diverse fazioni coinvolte.

La diplomazia vaticana continua a tessere la sua tela. La tregua, che il Papa aveva salutato con favore, si è rivelata molto più fragile del previsto e Leone sa che le sue parole e i suoi gesti hanno un peso. In questo contesto oggi ha incontrato il nuovo nunzio in Usa, monsignor Gabriele Giordano Caccia, per anni rappresentante della Santa Sede all’Onu, dove si è battuto per il rispetto della dignità di tutti, a partire da quella dei migranti. Spetta a lui il compito di dialogare direttamente con l’amministrazione di Donald Trump alla quale il Papa non sta facendo sconti. E Prevost oggi ha anche incontrato David M. Axelrod, ex consigliere di Barack Obama, e uno dei più attenti analisti politici negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La tela del Vaticano in Usa, le mosse per contenere Trump: il Papa vede il nunzio Caccia e l’ex consigliere di Obama. Domani riceve Macron

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