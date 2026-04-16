Leone XIV va in Camerun e rilancia | Pace sia disarmata e disarmante

Il Papa ha iniziato un viaggio in Camerun, portando un messaggio di pace. Durante la visita, ha sottolineato l'importanza di una pace che non si basi sulla paura o sulla forza, ma che sia disarmata e disarmante. Ha parlato di un approccio che favorisca il dialogo e la comprensione tra le persone, puntando a risolvere i conflitti e a creare fiducia e speranza tra le comunità locali.

«Una pace che sia disarmata, cioè non fondata sulla paura, sulla minaccia o sugli armamenti; e disarmante, perché capace di risolvere i conflitti, di aprire i cuori e di generare fiducia, empatia e speranza. La pace non può essere ridotta a slogan: va incarnata in uno stile, personale e istituzionale, che ripudi ogni forma di violenza. Per questo ribadisco con forza: “Il mondo ha sete di pace .. Basta guerre, con i loro dolorosi cumuli di morti, distruzioni, esuli!”». Con queste parole, pronunciate ieri nel palazzo presidenziale di Yaoundé in Camerun, papa Leone XIV ha tracciato la rotta della seconda tappa del suo viaggio apostolico in Camerun, richiamando ancora il tema della pace.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Leone XIV va in Camerun e rilancia: «Pace sia disarmata e disarmante» Notizie correlate Papa Leone XIV torna sulla pace disarmata e disarmante: «Ama il tuo prossimo come te stesso vale anche per le relazioni internazionali»Papa Leone XIV richiama, nel suo primo discorso in Camerun, la necessità di «rifiutare la logica della violenza e della guerra, per abbracciare una... Leggi anche: Papa Leone XIV in Camerun: “E’ possibile convivere in pace, testimoniamolo” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Leone XIV in Camerun: il mondo ha sete di pace, basta guerre!; Papa Leone XIV oggi in Camerun: 'La pace non è uno slogan'; L’Africa attende Leone XIV; Papa Leone XIV in Africa: la Chiesa cattolica in Camerun. Papa Leone XIV in Camerun: mondo ha sete di pace | Forza morale nei negoziati può placare le tensioniPapa Leone XIV in Camerun dopo l'Algeria: la sete di pace del mondo e la tenerezza di Dio. I discorsi di Prevost alle autorità e agli orfani in Africa ... ilsussidiario.net Papa Leone XIV in Camerun: La pace non è uno slogan. Servire il proprio Paese significa avere una mente lucida per il bene comuneROMA – La pace non può essere ridotta a slogan: va incarnata in uno stile, personale e istituzionale, che ripudi ogni forma di violenza: lo ha detto papa Leone XIV, a Yaoundé, in Camerun, seconda ta ... dire.it “Il rodaggio è finito, ora il Leone ruggisce”. L’analista di Limes, Piero Schiavazzi, spiega a Fanpage.it come lo scontro con Donald Trump abbia consacrato Papa Leone XIV leader globale. Con i suoi attacchi a Prevost, il Tycoon ha commesso un autogol epoc - facebook.com facebook Dal Camerun, nuovo appello di Papa Leone: la pace non si fonda sulle minacce Gian Guido Vecchi, @Corriere x.com