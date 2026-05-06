Un episodio insolito ha visto protagonista il Papa Leone XIV, che ha chiamato la propria banca a Chicago. Tuttavia, l'impiegata che ha risposto alla linea non gli ha creduto e ha terminato la conversazione riattaccando il telefono. La vicenda ha suscitato sorpresa tra chi ha appreso del fatto, sottolineando come anche figure di elevato riconoscimento possano trovarsi in situazioni inaspettate.

Capita anche ai Pontefici: Leone XIV ha chiamato la sua banca a Chigago, ma l'impiegata non gli ha creduto e gli ha riattaccato il telefono in faccia. L'episodio, come riportato dai media Usa e raccontato dal suo amico reverendo Tom McCarthy, si sarebbe verificato due mesi dopo l'elezione al Soglio pontificio. Il Papa si sarebbe identificato come Robert Prevost, affermando di voler cambiare il numero di telefono e l'indirizzo che la banca aveva in archivio, ha riferito McCarthy. L'impiegata della banca avrebbe detto che non bastava e che per effettuare l'operazione richiesta Prevost sarebbe dovuto andare di persona in filiale. A quel punto, dopo aver manifestato l'impossibilità, Prevost avrebbe detto di essere Papa Leone, ma l'impiegata ha interrotto la chiamata.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Papa Leone telefona in banca, l'impiegata gli riattacca in faccia

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