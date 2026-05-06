Papa Leone respinge l’accusa di essere a favore delle armi nucleari dopo l’ultima sfuriata di Trump

Dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump, Papa Leone XIV ha ribadito di non aver mai sostenuto l’uso delle armi nucleari. In una dichiarazione ufficiale, il Papa ha invitato a rispettare la verità e ha respinto le accuse mosse nei suoi confronti. Le sue parole sono arrivate in risposta alle critiche pubbliche provenienti dall’ex presidente, che aveva accusato il Pontefice di avere posizioni ambigue sul tema.

Papa Leone XIV è tornato a difendersi dagli attacchi di Donald Trump, affermando di non aver mai sostenuto le armi nucleari e sottolineando come coloro che lo criticano dovrebbero dire la verità. Le sue parole arrivano in risposta all’ultima invettiva del presidente statunitense, che lo ha accusato di “mettere in pericolo molti cattolici” con la sua posizione sulla guerra all’ Iran. La replica di Papa Leone a Trump. Parlando con i giornalisti martedì sera, dopo aver lasciato il ritiro papale di Castel Gandolfo, il pontefice ha dichiarato: «La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace». Leone, che incontrerà il Segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano giovedì, nel tentativo di allentare le tensioni suscitate dalle precedenti “sparate” di Trump, ha lanciato un appello all’onestà nel dibattito politico.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Papa Leone respinge l’accusa di essere a favore delle armi nucleari, dopo l’ultima sfuriata di Trump Notizie correlate Leggi anche: Trump attacca Papa Leone sulle armi nucleari e l’Iran Leggi anche: Iran, Papa Leone XIV: “Non posso essere a favore della guerra” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Prevost prima di Leone: la grammatica di un Papa nelle pagine di un priore; Iran e armi nucleari, il Papa risponde: Criticatemi con verità; Trump: Papa Leone sta mettendo in pericolo molti cattolici. La replica: mai sostenuto l’atomica, chi mi critica dica la verità. Papa Leone respinge l’accusa di essere a favore delle armi nucleari, dopo l’ultima sfuriata di TrumpPapa Leone XIV è tornato a difendersi dagli attacchi di Donald Trump, affermando di ... msn.com Trump torna all'attacco del Papa. Leone: 'La mia missione è il Vangelo'Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Alla vigilia del viaggio a Roma del suo segretario di Stato, Donald Trump torna ad attaccare Leone XIV complicando ulteriormente la già spinosa ... ansa.it Inter, squadra e dirigenza da Papa Leone XIV: udienza il 9 maggio prima della Lazio #inter #papa #scudetto x.com NanoTV. . #Napoli- Visita Papa Leone XIV: città blindata l'8 maggio, scattano misure di sicurezza Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook