Trump attacca Papa Leone sulle armi nucleari e l’Iran

L'ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto accuse nei confronti del Papa Leone, riguardo alle questioni delle armi nucleari e dell'Iran. La polemica si è accesa pochi giorni fa, quando il Papa ha criticato i

Donald Trump e Papa Leone sono tutt’altro che amici. Ancora giovedì scorso, il Santo Padre ha criticato i «tiranni» che spendono miliardi in guerre, senza nominare direttamente Trump. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha lanciato un avvertimento «nucleare» a Papa Leone, affermando che si rifiuta di incontrarlo. Donald Trump e Papa Leone XIV si sono scambiati critiche reciproche nell’ultima settimana. Nel frattempo, anche il vicepresidente JD Vance si è unito alla discussione e all’inizio di questa settimana ha ammonito il Santo Padre di non esprimersi troppo apertamente su «questioni di teologia». Il presidente Donald Trump aveva precedentemente affermato che il papa fosse troppo indulgente nei confronti della criminalità, aggiungendo che non gli piace.🔗 Leggi su Newsner.it

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Donald Trump annuncia l’attacco all’Iran

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