Recentemente, le dichiarazioni di Papa Leone XIV hanno attirato l'attenzione per il loro linguaggio deciso, rivolgendosi a due destinatari distinti. Le sue parole si focalizzano sull'impegno della Chiesa nel denunciare il male e nel promuovere la pace. Questa posizione avviene in un momento di tensione cresciuta tra il Papa e l'ex presidente degli Stati Uniti, con un tono che sembra sottolineare una posizione ferma e chiara.

Le parole di Papa Leone XIV sembrano avere un doppio peso, e soprattutto un doppio destinatario, da quando si è inasprito il dialogo tra lui e Donald Trump. La Chiesa “è anche investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra e di tutti coloro che soffrono, nel corpo e nello spirito”, ha detto il Pontefice nel corso dell’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro. “Segno e sacramento del Regno, la Chiesa è il popolo di Dio pellegrinante sulla terra che,...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone: “La Chiesa deve denunciare il male e annunciare la pace”

Papa Leone XIV a Donald Trump: “Non ho paura, devo annunciare il Vangelo della pace”

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Una raccolta di contenuti

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