Papa Leone e la Chiesa italiana hanno promosso una giornata di preghiera e digiuno, durante la quale si sono concentrate invocazioni per la pace. L’evento si è svolto con l’obiettivo di raccogliere preghiere e meditazioni, coinvolgendo fedeli di diverse regioni italiane in un momento di riflessione collettiva. La giornata ha visto la partecipazione di molte comunità religiose, tutte unite in questa iniziativa.

L’invocazione e la preghiera per la pace di Papa Leone e Chiesa italiana, sono al centro di questa giornata dedicata alla meditazione e al digiuno. “Quei cristiani che hanno responsabilità gravi nei conflitti armati, hanno l’umiltà e il coraggio di fare un serio esame di coscienza”, ha detto oggi Leone XIV. Servizio di Paolo Fucili RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone e Chiesa italiana invocano la pace. Giornata di preghiera e digiuno

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