Domani il Papa riceverà un rappresentante ufficiale, durante un incontro in cui si discuteranno tematiche legate alla posizione della Chiesa nei confronti delle ingiustizie e dei mali che affliggono il mondo. La Chiesa afferma di interpretare i fatti storici alla luce del Vangelo, evidenziando la necessità di denunciare ogni forma di male. Nel comunicato vengono sottolineate anche le azioni e le parole con cui la Chiesa si impegna a promuovere la salvezza e la giustizia.

La Chiesa “legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme e annunciando, con le parole e con le opere, la salvezza che Cristo vuole realizzare per tutta l’umanità e il suo Regno di giustizia, di amore e di pace”. Lo ha detto il Papa nell’udienza generale di oggi, mercoledì 6 maggio, all’indomani del nuovo attacco ricevuto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e alla vigilia della visita in Vaticano del segretario di Stato Usa Marco Rubio. Allo stesso tempo, ha aggiunto, “la Chiesa è chiamata a riconoscere umilmente l’umana fragilità e caducità delle proprie istituzioni, le quali, pur essendo al servizio del Regno di Dio, portano la figura fugace di questo mondo.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il Papa domani riceve Rubio: “La Chiesa deve denunciare il male”

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