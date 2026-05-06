Durante l'udienza generale, Papa Leone ha illustrato il ruolo della Chiesa nel predicare il Vangelo con parole nette e nel denunciare ogni forma di male. Ha sottolineato che la missione consiste nel comunicare i messaggi cristiani e nel evidenziare le ingiustizie presenti nel mondo. Il Papa ha anche annunciato un messaggio di pace, invitando alla speranza e alla solidarietà.

All’udienza generale, Papa Leone ha parlato della missione della Chiesa: predicare il Vangelo, pronunciando parole chiare e denunciando il male in tutte le sue forme. Domani il Pontefice incontrerà il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Servizio di Paolo Fucili RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone: Chiesa denunci male e annunci la pace

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