Napoli Pompei ed Acerra in festa | Papa Leone annuncia la storica visita pastorale di maggio

Papa Leone ha deciso di visitare Napoli, Pompei e Acerra a causa del suo anniversario di pontificato. La scelta di queste città deriva dall’interesse per le tradizioni religiose e i luoghi sacri della regione. Durante la visita, il pontefice incontrerà i fedeli e parteciperà a cerimonie religiose. La delegazione vanta un programma ricco di eventi e incontri pubblici. La sua presenza sarà un momento di grande attenzione per le comunità locali.

Papa Leone ha scelto di celebrare il suo primo anniversario di Pontificato ai piedi della Vergine Maria. Napoli, Pompei ed Acerra si preparano ad accogliere il Santo Padre. L’8 maggio, Leone XIV sarà a Pompei: il giorno della sua elezione come successore di Pietro, sarà ricordato con un importante ringraziamento alla Madonna del Rosario. ma non sarà il solo appuntamento per il Pontefice. Una delle più grandi metropoli del Sud Italia attende con fede l’arrivo del Papa, 10 anni dopo la visita pastorale di Papa Francesco. Pompei e Napoli hanno ricevuto una notizia che attendevano da tempo: il Vaticano e Papa Leone hanno deciso. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

