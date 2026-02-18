Napoli e Pompei si preparano ad accogliere il Papa

Napoli e Pompei si stanno organizzando per ricevere il Papa, che dovrebbe arrivare il 8 maggio. La visita di Leone XIV, confermata da fonti ufficiali, coinvolgerà diverse tappe nelle due città. I sindaci stanno pianificando eventi e misure di sicurezza per accogliere i fedeli e i turisti. Le autorità locali sono impegnate a preparare strade, piazze e strutture per l’arrivo del Pontefice. La decisione di visitare queste mete si inserisce in un percorso di incontri e celebrazioni religiose. I dettagli logistici sono ancora in fase di definizione.

La visita di Leone XIV stando a quanto si apprende, dovrebbe essere in programma il prossimo 8 maggio. In mattinata Prevost sarà a Pompei. Nel capoluogo arriverà nel pomeriggio: ad accoglierlo il cardinale don Mimmo Battaglia. Prevista una tappa ad Acerra, nel cuore della Terra dei fuochi, sulla scia del cammino tracciato da Papa Francesco che venne bloccato dall'epidemia di Covid. Robert Francis Prevost nel settembre 2024, prima della sua elezione a pontefice, aveva visitato in Campania Montoro, in provincia di Avellino. Subito dopo l'elezione, nel suo primo discorso, aveva ricordato la Madonna di Pompei e recitato un'Ave Maria per la pace.