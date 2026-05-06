Papa Leone a Napoli | dal lungomare al Duomo benedizione in piazza Tappe e orari

Il Papa Leone XIV sarà a Napoli nel 2026, visitando diverse locations della città. La visita inizierà lungo il lungomare, dove si fermerà per una benedizione pubblica, e continuerà con una tappa presso il Duomo, seguita da un'ulteriore partecipazione in piazza. Sono stati comunicati gli orari esatti di ogni appuntamento e le tappe ufficiali previste nel programma.

"> Papa Leone XIV a Napoli: Il Programma della Visita del 2026. La Chiesa di Napoli ha ufficialmente annunciato il programma dettagliato della visita di Papa Leone XIV, prevista per l’8 maggio 2026. Questo evento rappresenta un momento significativo per la comunità locale e i fedeli, con tappe importanti che riflettono la tradizione e la spiritualità della città partenopea. Itinerario della Visita: Le Prime Tappe. Il Papa arriverà prima a Pompei, località di grande importanza religiosa, dove incontrerà i fedeli prima di proseguire il viaggio verso Napoli. La partenza in elicottero è programmata per le ore 15:00, con arrivo previsto alla Rotonda Diaz alle 15:15.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Papa Leone a Napoli: dal lungomare al Duomo, benedizione in piazza. Tappe e orari. Notizie correlate Papa Leone a Napoli, le tappe dal Duomo al Plebiscito: «Sarà un bagno di folla»In cattedrale il Santo padre dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio dopo la tappa a Pompei. Papa Leone XIV in visita a Napoli l’8 maggio 2026: incontro in Duomo e in piazza Plebiscito, come partecipareIl Pontefice visiterà Pompei e Napoli il prossimo 8 maggio, anniversario della sua elezione. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli, visita di Papa Leone XIV l'8 maggio: chiuse tutte le scuole della città; 8 MAGGIO: CAMMINAVA CON LORO…; Visita di Papa Leone XIV a Napoli, scatta il piano di decoro urbano; Napoli blindata per la visita di Papa Leone: tutte le decisioni del Comune dalle scuole alle strade alle ztl. Papa Leone XIV, l'itinerario del Pontefice da Pompei a Napoli: orari e tappeC'è grande attesa per la prima visita di Papa Leone XIV a Napoli e Pompei, proprio nel giorno in cui il Santo Padre celebra il suo primo anno di Pontificato. L’8 maggio ... ilmattino.it Visita di Papa Leone XIV a Napoli l’8 maggio: ecco il programma completo.Napoli si appresta a vivere un evento straordinario: la visita di Papa Leone XIV, prevista per venerdì 8 maggio, giorno emblematico che segna il primo anniversario del suo Pontificato. Questa visita n ... napolipiu.com Papa Leone XIV rinnova la nomina di mons. Claudio Giuliodori come Assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana per il triennio 2026-2029. Il ringraziamento dell’Ac e il messaggio del vescovo sulle sfide della Chiesa e del laicato - facebook.com facebook Inter, squadra e dirigenza da Papa Leone XIV: udienza il 9 maggio prima della Lazio #inter #papa #scudetto x.com