Durante una conferenza stampa al Foro Italico, la tennista numero uno al mondo ha commentato un possibile boicottaggio del prossimo Roland Garros, sollevando questioni riguardanti l’equità nei premi in denaro. La discussione sul tema è iniziata circa un anno fa e riguarda principalmente le differenze tra i montepremi assegnati alle varie tappe del circuito. Nessun’altra figura ufficiale ha confermato ufficialmente le intenzioni di boicottare l’evento.

In conferenza stampa al Foro Italico, la tennista numero uno al mondo Aryna Sabalenka ha parlato di un possibile boicottaggio al prossimo Roland Garros per i montepremi assegnati. A questa protesta si è aggiunta anche Jasmine Paolini, che in un’intervista a Tuttosport ha chiarito la sua posizione. La posizione di Paolini sul boicottaggio al Roland Garros. La tennista ha parlato del possibile boicottaggio di Parigi, dichiarando: “ Se ne parla già da un anno e con le atlete siamo unite. Ci sono cose che non sono eque, perché Atp e Wta ci assicurano la pensione, l’assicurazione e la maternità, oltre a un guadagno del 30% di quello che incassa il torneo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Paolini e il possibile boicottaggio di Parigi: “Se ne parla già da un anno, non c’è equità”

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Jasmine Paolini si esprime in merito al possibile boicottaggio del Roland Garros. Le sue dichiarazioni: https://www.ilnapolista.it/2026/05/paolini-e-il-possibile-boicottaggio-di-parigi-se-ne-parla-gia-da-un-anno-non-ce-equita/ - facebook.com facebook