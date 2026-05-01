Dopo dieci anni di discussioni, il ponte tibetano si avvicina alla realizzazione. La struttura avrà una lunghezza di circa 310 metri e raggiungerà un’altezza di 150 metri. Per la sua costruzione, saranno utilizzati principalmente materiali rimovibili, riducendo l’impiego di calcestruzzo e altri elementi non removibili. La progettazione si concentra sulla limitazione di materiali permanenti, con l’obiettivo di mantenere un impatto minimo sull’ambiente circostante.

Si svilupperà per circa 310 metri di lunghezza, con un’altezza massima di 150 metri. Sarà limitato al massimo l’uso di calcestruzzo e materiali non removibili. Queste saranno le caratteristiche principali del ponte tibetano che unirà Paspardo e Cimbergo in progetto da ben 10 anni. Nelle scorse ore sono ufficialmente iniziati i carotaggi sulla parete rocciosa che dovrà sostenere la futura base del ponte che unirà le due località camune, famosi per le loro le incisioni rupestri. Si tratta del primo concreto passo verso la realizzazione di un’opera attesa da anni. I tecnici hanno già prelevato i primi campioni di materiale geologico. L’analisi stabilirà la consistenza e la portanza della roccia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ponte tibetano è più vicino. Del progetto Paspardo-Cimbergo se ne parla da dieci anni

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