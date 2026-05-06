Pannelli solari la stretta della Cina fa salire i prezzi | cosa cambia per le famiglie e perché può essere la fine di un’era

Negli ultimi giorni si è registrato un aumento dei prezzi dei pannelli solari, attribuito a restrizioni imposte dalla Cina. Questa decisione ha effetti diretti sui costi per le famiglie e potrebbe influenzare le tempistiche di diffusione delle energie rinnovabili in Europa. Mentre l’attenzione globale si concentra sulla transizione energetica, le nuove misure cinesi rappresentano un ostacolo che potrebbe rallentare il progresso verso fonti di energia più sostenibili.

Proprio ora che l’ultima crisi dei combustibili fossili sembrava convincere l’Europa ad accelerare verso le rinnovabili, i pannelli solari rischiano di diventare sempre più cari. Dopo anni di ribassi quasi ininterrotti, i prezzi dei moduli fotovoltaici sono tornati a salire. Secondo i dati citati dal Financial Times, le quotazioni sono passate dai 9 centesimi di dollaro per watt di fine dicembre agli 11,4 centesimi di metà aprile scorso. Una variazione piccola, almeno in apparenza, ma che tra gli addetti ai lavori viene interpretata come il possibile segnale della fine di un’era: quella dei pannelli solari cinesi venduti a prezzi sempre più bassi.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Pannelli solari e batterie: così la Cina aiuta Cuba contro la morsa energetica degli UsaIn un momento del genere, con la guerra in corso tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, il dossier cubano non è proprio in cima all’agenda cinese. Povertà energetica in aumento, nuovi pannelli solari per aiutare le famiglie fragili: al via una raccolta fondiL'iniziativa della Cers di San Severo 'Energia di Speranza' per ampliare l'impianto fotovoltaico della Caritas di San Severo, così da garantire... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Prezzi dei pannelli solari in aumento dopo la stretta della Cina sulla concorrenza tra produttori; Stretta dell’Europa sulle tecnologie green cinesi: limiti agli inverter per l’energia solare per evitare blackout e attacchi alle infrastrutture; L’Unione europea stringe sui fondi verdi: fuori gli inverter da paesi ad alto rischio; L’Unione Europea e il limite sugli impianti fotovoltaici sospetti. Fotovoltaico, stretta del Comune per i campi di pannelli solariGiro di vite del Comune per limitare la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra e contrastare il consumo di suolo. Sono pronte le linee guida da inserire nel Pgt, che contengono i criteri per ... laprovinciapavese.gelocal.it Pannelli solari spaziali per accelerare la decarbonizzazione europeaCi sono tre principali fonti di energia a nostra disposizione oggi: combustibili fossili, energia nucleare ed energia solare. Tra questi, l'energia solare è fondamentale per la sopravvivenza continua ... repubblica.it Cliente con pannelli solari vende alla rete elettrica l eccedenza...inbquale campo quadro L Lo inserisco grazie - facebook.com facebook Dalla pasta ai legumi, fino al forno a pannelli solari e ai colori per i più piccoli: gli aiuti che la Flotilla vuole portare a Gaza di @amantovani71 x.com