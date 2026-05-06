"Un vero e proprio scempio ambientale". Andrea Pancaldi, candidato della lista civica ‘Noi per Imola’, per Ezio Roi sindaco, riaccende i riflettori sull’ emergenza dei rifiuti nel rio Rovigo, tornata d’attualità a oltre un anno dalla frana che, nel marzo 2025, portò alla luce una vecchia discarica sul crinale tra Toscana ed Emilia-Romagna. Lo smottamento, avvenuto nel territorio di Palazzuolo sul Senio dopo intense precipitazioni, aveva riversato tonnellate di rifiuti nel torrente, trascinandoli poi nel fiume Santerno. Da allora sono stati attivati monitoraggi e posizionate reti di contenimento per intercettare i materiali, ma la bonifica non è ancora completata e, secondo comitati e residenti, persistono criticità evidenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pancaldi (Noi per Imola) : "Rio Rovigo, intervenire"

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