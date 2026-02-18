Rio Rovigo e fiume Santerno Il caso discarica un anno dopo Castellari Pd | Finire i lavori
Castellari del Pd denuncia che un anno dopo la frana a Palazzuolo sul Senio, i lavori per bonificare la discarica non sono ancora terminati, causando ancora la presenza di rifiuti nel Rio Rovigo e nel Santerno. La frana ha rivelato una vecchia discarica, e le operazioni di pulizia non sono state completate, lasciando tracce di immondizia nei corsi d’acqua. I residenti si chiedono quando si concluderanno gli interventi di ripristino.
Fare il punto sugli interventi di pulizia e rimozione seguiti alla frana che aveva riportato alla luce una vecchia discarica nel comune di Palazzuolo sul Senio, con conseguente dispersione di rifiuti nel Rio Rovigo e nel fiume Santerno. È l’obiettivo dell’interrogazione presentata dal consigliere regionale Fabrizio Castellari (Pd) a quasi un anno dagli eventi eccezionali del 13 e 14 marzo 2025 che hanno interessato il territorio al confine tra Emilia-Romagna e Toscana. L’atto ripercorre le fasi dell’emergenza e il lavoro svolto in questi mesi in stretto coordinamento tra Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna, Agenzie ambientali, enti locali, Consorzio di bonifica e Protezione civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti discussi: Rio Rovigo e fiume Santerno. Il caso discarica un anno dopo. Castellari (Pd): Finire i lavori
