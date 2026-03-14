discarica fantasma nel torrente il caso rio rovigo diventa un film

Un anno dopo la frana a Palazzuolo sul Senio, che ha fatto crollare una vecchia discarica abusiva nel torrente Rovigo, il caso si trasforma in un documentario. La vicenda riguarda il riversamento di tonnellate di rifiuti nel corso d'acqua e l’attenzione si concentra sulla scoperta di una discarica fantasma nella zona. La produzione si concentrerà sui dettagli della vicenda e sulle implicazioni ambientali.

A un anno dalla frana che a Palazzuolo sul Senio aveva causato il cedimento di una vecchia discarica abusiva riversando tonnellate di rifiuti nel torrente Rovigo, la vicenda diventa un documentario. Proprio nel giorno in cui a Firenze la Regione fa il punto della situazione e snocciola i numeri degli interventi effettuati in questi 12 mesi e lo stato dell’arte di tutti i cantieri, viene annunciata la prima proiezione del lungometraggio, che racconta una vicenda dolorosa anche per il territorio imolese: il documentario sarà presentato il 13 aprile alle 17 al cinema della Compagnia di Firenze. Un capitolo particolare, all’interno del punto fatto ieri a Firenze, ha meritato la vicenda del rio Rovigo: per la montagna tra Palazzolo sul Sernio e Lenzuola sono stati stanziati un milione e 900mila euro per la rimozione massiva di rifiuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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