I carabinieri hanno svolto un sopralluogo presso l’abitazione di un uomo a Sant’Omobono Terme, in provincia di Bergamo, in seguito alla scoperta di un capello biondo trovato all’interno dell’abitazione. L’operazione è stata effettuata nell’ambito delle indagini sulla morte di una giovane donna di 29 anni, avvenuta a Milano lo scorso 14 ottobre. La casa appartiene all’ex di Pamela Genini, la vittima.

I carabinieri hanno fatto un sopralluogo a Sant’Omobono Terme, in provincia di Bergamo, a casa di Francesco Dolci, ex di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre. A chiamarli la mattina del 23 aprile è stato un inviato della trasmissione Chi l’ha visto? che ha trovato in una botola all’ingresso della casa dell’uomo un capello biondo. Il collegamento ipotetico è con la profanazione della tomba della 29enne: qualcuno ha infatti aperto la bara di Pamela, portandosi via la testa. Le indagini sono ancora in corso e, al momento, l’unica pista effettiva è quella di un video in cui si vede la figura di un uomo, ancora non identificato, che si aggira vicino al cimitero dov’è sepolto il corpo della ragazza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tomba di Pamela Genini profanata, l’inviato di Chi l’ha visto? trova un capello biondo a casa dell’ex: carabinieri da Dolci

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