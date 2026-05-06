Un uomo di 53 anni è stato portato al comando dei carabinieri a Bergamo per essere ascoltato in merito a un'indagine per vilipendio di cadavere e furto. L’uomo, ex fidanzato della persona deceduta, si è presentato accompagnato dal suo avvocato. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire la posizione dell’indagato nell’ambito delle verifiche in corso.

Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, è indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sul furto dal feretro nel cimitero di Strozza della testa della ventiduenne uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin. Dolci si trova da prima di mezzogiorno al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, interrogato dal pm Giancarlo Mancusi e dai militari del reparto investigativo. Con lui c'è il suo legale, l'avvocato Eleonora Prandi,, Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, al centro dell'attenzione ci sarebbero le fotografie scattate da Dolci al sepolcro dell'ex fidanzata.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, Francesco Dolci indagato per vilipendio di cadavere e furto

Pamela Genini, l'ex Francesco Dolci ha profanato il cadavere «L'uomo nel video è lui al 90%»

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